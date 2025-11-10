MN&FR: употребление апельсинового сока улучшает работу генов, связанных с ССЗ

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Molecular Nutrition & Food Research, группа исследователей изучала, как хроническое употребление апельсинового сока (OJ) влияет на транскриптомы мононуклеарных клеток периферической крови (МНПК) у здоровых взрослых, а также зависел ли ответ от индекса массы тела (ИМТ). Это было одногрупповое исследование до и после вмешательства без контрольного напитка; результаты демонстрируют транскриптомные ассоциации, но не устанавливают причинно-следственную связь. Диапазоны кратности изменений для отдельных генов были представлены в дополнительных данных, но не были подробно описаны в основном тексте.Что, если бы основной продукт на завтрак мог незаметно настраивать гены, управляющие артериальным давлением, уровнем липидов и воспалением? Цитрусовые, особенно апельсиновый сок, содержат флаваноны, такие как гесперидин и нарингенин, которые могут влиять на тонус сосудов, обмен липидов и иммунную сигнализацию. Однако большинство людей задаются вопросом, действительно ли ежедневный стакан напитка меняет биологию организма таким образом, чтобы это было значимо, и влияет ли вес тела на реакцию организма.Картирование активности генов в циркулирующих иммунных клетках может связать привычки приготовления пищи с результатами, которые важны для семей, хотя в механистической статье не проводилась новая оценка клинических конечных точек; в предыдущих публикациях той же группы сообщалось о снижении артериального давления и процентного содержания жира в организме при употреблении 500 мл апельсинового сока в день в течение 60 дней.Здоровые взрослые (n = 20; 10 мужчин, 10 женщин; 21–36 лет) без хронических заболеваний употребляли 500 мл пастеризованного апельсинового сока в день в течение 60 дней, разделив его на две дозы, принятые в домашних условиях, после трехдневного перерыва в употреблении цитрусовых; во время вмешательства участники также избегали употребления цитрусовых продуктов.Кровь брали натощак на исходном уровне (T0) и на 60-й день (T60). Выделяли мононуклеарные клетки периферической крови (МНПК) и экстрагировали общую рибонуклеиновую кислоту (РНК). Глобальное профилирование транскриптомов проводили на микрочипах Clariom D; дифференциально экспрессируемые признаки определяли при p

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки