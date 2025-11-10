Daily Mail обратила внимание на малоизвестную причину выпадения волос

Постоянное ношение одной и той же прически может спровоцировать поредение волос и их истончение. Специалисты называют эту проблему тракционной алопецией или алопецией натяжения.Подробнее об этом явлении лондонский трихолог Рэйчел Валентайн рассказала в публикации для издания Daily Mail. Эксперт предупреждает: любая ежедневно повторяющаяся укладка усиливает ломкость волос. Причиной является то, что естественные «заломы» волосяных стержней образуются в одном и том же месте. Они повторяются изо дня в день, и волосы серьёзно ослабевают.Особенно опасны тяжелые аксессуары, такие как заколки-крабы. Когда их часто закрепляют на макушке, создается постоянное натяжение, со временем приводящее к повреждению волосяных фолликулов и усиленному выпадению волос.Алопеция натяжения поначалу проявляется легким поредением, но затем может привести к образованию залысин, где волосы уже не растут. Для снижения нагрузки на корни волос прическу стоит менять часто, в идеале, каждый день. Не обязательно использовать разные аксессуары, но стоит хотя бы регулярно менять расположение заколки на голове, советует эксперт.А ещё лучше заменить заколку гладкой резинкой для волос, она создаст равномерное натяжение на всей поверхности головы. И время от времени позволять себе носить волосы распущенными.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки