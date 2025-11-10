Daily Mail обратила внимание на малоизвестную причину выпадения волос
Подробнее об этом явлении лондонский трихолог Рэйчел Валентайн рассказала в публикации для издания Daily Mail. Эксперт предупреждает: любая ежедневно повторяющаяся укладка усиливает ломкость волос. Причиной является то, что естественные «заломы» волосяных стержней образуются в одном и том же месте. Они повторяются изо дня в день, и волосы серьёзно ослабевают.
Особенно опасны тяжелые аксессуары, такие как заколки-крабы. Когда их часто закрепляют на макушке, создается постоянное натяжение, со временем приводящее к повреждению волосяных фолликулов и усиленному выпадению волос.
Алопеция натяжения поначалу проявляется легким поредением, но затем может привести к образованию залысин, где волосы уже не растут. Для снижения нагрузки на корни волос прическу стоит менять часто, в идеале, каждый день. Не обязательно использовать разные аксессуары, но стоит хотя бы регулярно менять расположение заколки на голове, советует эксперт.
А ещё лучше заменить заколку гладкой резинкой для волос, она создаст равномерное натяжение на всей поверхности головы. И время от времени позволять себе носить волосы распущенными.
