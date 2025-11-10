Врач рассказала об изменениях в организме после включения в рацион одного яблока в день
По словам Гуларт, у людей, употребляющих одно яблоко в день, снижается риск развития сахарного диабета и заболеваний сердца и сосудов, поскольку содержащаяся в них клетчатка помогает нормализовать уровень холестерина в крови.
«Яблоки могут облегчить боль в желудке и помочь в борьбе с гастритом, поскольку действуют как гель. Этот фрукт увеличивает выработку нейромедиатора ацетилхолина и, следовательно, снижает риск развития болезни Альцгеймера», — добавила врач.
Кроме того, по ее словам, яблоки снижают риск развития нескольких видов рака пищеварительной системы, замедляют старение и улучшают здоровье полости рта.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий