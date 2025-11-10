Врач дал несколько советов хронически уставшим россиянам

Терапевт клиники «Медскан Hadassah» Александр Каждан рассказал, по каким причинам может возникать ощущение хронической усталости, сохраняющееся на протяжении нескольких месяцев. В разговоре врач дал россиянам несколько советов о том, как справиться с этим состоянием.Каждан рассказал, что назвать единую причину, по которой развивается хроническая усталость, невозможно. По его словам, в большинстве случаев ее могут спровоцировать такие причины, как нехватка сна, интенсивная физическая или умственная нагрузка, хронические или инфекционные заболевания.«Факторами риска развития постоянной усталости считаются генетическая предрасположенность, перенесенные инфекции, эмоциональные потрясения и физические травмы. Свой вклад также вносят нагрузки на работе и переутомление», — предупредил докторПо его словам, универсального подхода к лечению синдрома хронической усталости не существует. Человеку может назначить как медикаментозное лечение, так и психотерапию. Кроме того, для улучшения самочувствия Каждан посоветовал изменить образ жизни: ввести в свою рутину приятную и регулярную физическую нагрузку, а также постараться снизить нагрузку и стресс.

