Старый новый витамин K2: польза для здоровья сосудов и кожи

До недавнего времени витамин K2 как-то оставался в тени более известных «коллег» — витаминов C, D и E. Но сегодня к нему приковано внимание ученых и косметологов: оказалось, что именно этот скромный витамин помогает телу распределять кальций по нужным адресам организма, защищает сосуды от отложений и делает кожу более плотной и светящейся. Наконец, он не просто поддерживает здоровье, а регулирует тонкий баланс между молодостью и старением. Нутрициолог Елена Мухина поделилась подробностями.Архитектор сосудов и костейГлавная роль K2 — направлять кальций туда, где он нужен, — в кости и зубы, и при этом не допускать, чтобы он оседал на стенках сосудов.«Без него кальций (особенно при бесконтрольном приеме) превращается из помощника в настоящего врага, создавая риск атеросклероза и ломкости артерий. Исследования показывают, что у людей с высоким уровнем K2 сосуды остаются эластичными даже в пожилом возрасте. А совместный прием с D3 повышает эффективность обоих витаминов: один помогает усвоить кальций, другой — правильно его усвоить и распределить по тканям», — объясняет врач.Эликсир молодости для кожиK2 активирует белок Matrix Gla, который препятствует кальцификации коллагеновых волокон. Когда этот процесс нарушен, кожа становится жесткой, теряет упругость и блеск. При достаточном уровне K2 коллаген сохраняет эластичность, а лицо выглядит плотнее и свежее. Косметологи все чаще называют чудо-витамин внутренним лифтингом: он не маскирует возраст, а работает с причиной дряблости — кальциевыми отложениями в тканях.Ключ к долголетию сердцаСердечно-сосудистая система тоже напрямую зависит от уровня K2. Он снижает жесткость артерий, поддерживает нормальную работу клапанов и препятствует микровоспалениям, которые со временем приводят к гипертонии. В Японии и ряде других стран, где потребление K2 традиционно высокое, отмечен самый низкий уровень смертности от сердечных заболеваний в мире. Поэтому кардиологи называют K2 недостающим звеном профилактики, рядом с омега?3 и магнием.Где искать витамин K2А вот тут мы сталкиваемся с жестокой реальностью. До середины XX века K2 приходил сам собой. Его давали ферментированные продукты, масло от коров, пасущихся на траве, выдержанные сыры и блюда, где брожение шло естественным путем. Такой рацион был обычным, поэтому с витамином никаких проблем не возникало.«Сегодня пищепром устроен иначе. Ферментацию искусственно подгоняют, пастеризация убирает бактерии-производители K2, а корма для животных бедны витамином K. В результате молоко, масло и яйца содержат меньше нужных форм, чем раньше. Даже при внимательном отношении к питанию уровень K2 у многих оказывается ниже оптимального. Кроме того, часть витамина синтезируется кишечной микрофлорой, но при дисбактериозе или приеме антибиотиков запасы резко падают. Поэтому медики все чаще советуют добавки K2 в форме МК?7 — самой активной и долговечной», — утверждает эксперт.Синергия с другими нутриентамиK2 работает в связке с D3, A и магнием. Без них эффект будет неполным: D3 помогает усвоить кальций, A регулирует работу белков, а магний активирует необходимые ферменты. Совместный прием этих веществ поддерживает не только сосуды и кости, но и кожу, волосы, зубы.

