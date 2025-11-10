Онколог указал на способность клетчатки усиливать иммунотерапию

Рацион, богатый клетчаткой, может усиливать действие противоопухолевых препаратов — каждые дополнительные 5 граммов данного пищевого волокна снижает риск прогрессирования болезни почти на треть. Об этом сообщил онколог Скандинавского центра здоровья Сергей Иванов.«Оптимальный рацион включает не менее 20 граммов клетчатки в день и около 30 разных растительных продуктов в неделю. При таком уровне, согласно исследованиям, риск прогрессии снижается примерно на треть», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».По словам специалиста, пациенты, употребляющие не менее 20 г клетчатки в сутки, лучше реагируют на препараты, блокирующие белок PD-1, такие как ниволумаб и пембролизумаб. При этом прием пробиотических добавок, напротив, связан с менее благоприятными результатами терапии.Врач отметил, что клетчатка, содержащаяся в овощах, фруктах, бобовых и злаках, поддерживает микробиом кишечника и способствует выработке короткоцепочечных жирных кислот. Эти вещества активизируют Т-клетки, участвующие в иммунном ответе против опухоли. По словам Иванова, микробиом влияет не только на пищеварение, но и на работу иммунных клеток по всему организму, помогая организму распознавать и уничтожать злокачественные клетки.Для поддержания микробиома врач советует составлять половину тарелки из сезонных овощей, четверть — из белковых продуктов (рыба, птица, яйца, соевые продукты), а оставшуюся часть — из цельных злаков или бобовых. Он также рекомендует ежедневно добавлять в рацион горсть орехов или семян и один фрукт. По его словам, оптимальной целью является употребление не менее 30 различных растений в неделю, что помогает поддерживать иммунитет и повышает эффективность лечения.

