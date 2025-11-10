Нутрициолог Гузман рассказала об осторожности при употреблении фейхоа

Плоды фейхоа могут представлять риск при гипертиреозе и повышенной чувствительности кишечника. Об этом рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман.«Избыток йода во фрукте может навредить, если щитовидная железа и так работает на повышенной скорости и у вас гипертериоз», — отметила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».Она добавила, что при сахарном диабете, несмотря на низкий гликемический индекс, также следует ограничить потребление фрукта — не более 1–2 плодов в день. Нутрициолог предупредила, что переедание фейхоа может усилить газообразование и вызвать вздутие, особенно у людей с чувствительным кишечником.Кроме того, фейхоа способна вызывать аллергические реакции, особенно у тех, кто уже сталкивался с непереносимостью экзотических фруктов.Чтобы фейхоа приносила организму пользу, врач рекомендовала добавлять ее в смузи со шпинатом, бананом, йогуртом и семенами чиа или использовать в салате с авокадо и кунжутом.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки