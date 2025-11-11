Врач перечислила восстанавливающие печень продукты

Некоторая еда особенно полезна при болезнях печени, рассказала врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова.Одним из таких полезных продуктов она назвала творог с жирностью от двух до семи процентов и уточнила, что для оздоровительного эффекта нужно съедать не менее 50 граммов этого продукта в день. По словам врача, творог содержит аминокислоту метионин, которая способствует уменьшению количества жира в печени.«Эта же аминокислота содержится и в овсе, поэтому на завтрак можно есть овсянку, гранолу или мюсли. В кашу можно добавить урбеч из семян расторопши», — добавила она и уточнила, что расторопша содержит вещество силимарин, которое улучшает работу желчевыводящих путей. Кроме того, она помогает защитить клетки печени.Дианова добавила, что при заболеваниях печени, а также для их профилактики могут быть полезны отвар шиповника и печеные яблоки.

