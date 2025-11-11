Мытье сырой курицы оказалось смертельно опасным

Специалисты из Совета по информированию о пищевой безопасности (Food Safety Information Council, FSIC) Австралии призвали не мыть курицу перед готовкой. О том, что мытье сырой птицы оказалось смертельно опаснымПо словам экспертов, мытье курицы перед приготовлением создает большой риск пищевого отравления, так как на коже птицы может быть сальмонелла или кишечная палочка. Если же мясо помыть, бактерии распространятся по всей кухне. Председатель совета FSIC Джулиан Кокс добавил, что курицу обрабатывают на производстве, поэтому дополнительно мыть ее в кухонной раковине не требуется.Чтобы защититься от пищевых отравлений, Кокс посоветовал размораживать птицу в холодильнике или микроволновой печи в контейнере, который предотвращает попадание вытекающей из курицы жидкости на другие продукты или рабочие поверхности. Кроме того, он порекомендовал перед приготовлением убедиться, что птица разморожена полностью.«Следите за тем, чтобы соки из сырой птицы не попадали на другие продукты, особенно на десерты или салаты, которые не будут повторно термически обработаны перед употреблением», — также предупредил эксперт.

