Эксперт рассказала, что школьники должны есть для успешной учебы

Физическое и умственное состояние человека напрямую зависит от того, что мы едим. И дети не являются исключением. Чтобы обладать достаточной энергией и достигать необходимых результатов в школе, важно знать, какие продукты следует включить в рацион. Доктор медицинских наук Ольга Милушкина рассказала о том, что школьникам обязательно следует есть.Оптимальным продуктом для школьников (при отсутствии аллергии) являются яйца. Они содержат огромное количество витаминов и микроэлементов, способных настроить наш организм на интеллектуальную и физическую деятельность. А потому следует употреблять их хотя бы один раз в два дня.Кроме того, эксперт задела и тему отказа от мяса. Сегодня многие люди отказываются от этого продукта и стараются навязать пищевые привычки своим детям. Однако, говорит Ольга Милушкина, такой шаг, как и любые другие ограничения, не пройдут бесследно. И если в рацион вносятся некоторые ограничения, другие продукты должны полностью заменять все потери, вызванные такими ограничениями.

