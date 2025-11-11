Эксперт рассказала, что школьники должны есть для успешной учебы
Оптимальным продуктом для школьников (при отсутствии аллергии) являются яйца. Они содержат огромное количество витаминов и микроэлементов, способных настроить наш организм на интеллектуальную и физическую деятельность. А потому следует употреблять их хотя бы один раз в два дня.
Кроме того, эксперт задела и тему отказа от мяса. Сегодня многие люди отказываются от этого продукта и стараются навязать пищевые привычки своим детям. Однако, говорит Ольга Милушкина, такой шаг, как и любые другие ограничения, не пройдут бесследно. И если в рацион вносятся некоторые ограничения, другие продукты должны полностью заменять все потери, вызванные такими ограничениями.
