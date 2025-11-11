Простывших россиян призвали не обтираться водкой
Молодой предупредил, что обтирание водкой или уксусом является не только неэффективным, но и опасным. Побочными эффектами этого метода он назвал усиление интоксикации, аллергические реакции и увеличение риска возникновения ларингита.
«Напомню, сейчас обтирание практикуется теплой водой (39-40°C) при температуре выше 40°C и полном отсутствии признаков озноба. Является вспомогательным методом и практически никогда не используется самостоятельно. Основной — прием жаропонижающих», — добавил врач.
