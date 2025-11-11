Специалисты напомнили, почему важно своевременно бороться с грызунами в доме

Борьба с грызунами в доме – это не просто попытка защитить свой дом от незваных гостей. Важно помнить, что такие «сожители» являются переносчиками различных болезней, которые могут быть смертельно опасными для человека и домашних животных. Специалисты напомнили, почему важно защитить свой дом от грызунов.Именно с приходом первых холодов мыши начинают активно переселяться в дом в поисках не только тепла, но и запасов еды. При взаимодействии с продуктами и водой грызуны загрязняют их опасными инфекциями, в число которых входит чума, туляремия, лептоспироз, бешенство и многое другое.Поэтому важно регулярно проводить дератизацию – комплекс мер по уничтожению крыс и мышей. Кроме того, в качестве профилактики необходимо проводить тщательную влажную уборку помещений и надежно защищать продукты питания от проникновения.

