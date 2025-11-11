Специалисты напомнили, почему важно своевременно бороться с грызунами в доме
Именно с приходом первых холодов мыши начинают активно переселяться в дом в поисках не только тепла, но и запасов еды. При взаимодействии с продуктами и водой грызуны загрязняют их опасными инфекциями, в число которых входит чума, туляремия, лептоспироз, бешенство и многое другое.
Поэтому важно регулярно проводить дератизацию – комплекс мер по уничтожению крыс и мышей. Кроме того, в качестве профилактики необходимо проводить тщательную влажную уборку помещений и надежно защищать продукты питания от проникновения.
