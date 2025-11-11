Россиян предупредили о неожиданном последствии любви к мороженому и кофе

Невролог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Диана Хоконова перечислила несколько неожиданных причин головной боли.Хоконова предупредила, что головная боль может быть последствием переохлаждения или любви к мороженому. «При быстром поедании мороженого может возникнуть острая боль в лобной области головы продолжительностью менее минуты. Причина в том, что холодная температура нарушает кровоток», — объяснила она. Также спровоцировать внезапную головную боль могут злоупотребление кофе и прием некоторых лекарств в высокой дозировке.Еще одной частой причиной проблемы врач назвала избыточную нагрузку на шейный отдел позвоночника. В этом случае появляются болезненные ощущения в затылке у основания черепа, уточнила доктор.Врач добавила, что причинами головной боли также могут быть глаукома, опухоль мозга, развивающийся на фоне рассеянного склероза неврит зрительного нерва и аневризма. «При аневризме сосуд выпячивается. Из-за перерастяжения его стенки постепенно истончаются, что может привести к разрыву и, как следствие, инсульту головного мозга и летальному исходу», — предупредила она.

