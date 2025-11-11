Врач назвала холодные руки и ноги симптомом некоторых болезней

Постоянно холодные руки и ноги могут быть симптомом некоторых заболеваний. Об этом рассказала врач-гинеколог, гинеколог-эндокринолог «СМ-Клиника» Татьяна Овчарова.По словам врача, одной из распространенных причин холода в конечностях может стать железодефицитная анемия. Отмечается, что железо входит в состав гемоглобина, который переносит кислород. От нехватки кислорода мышцы и кожа конечностей начинают мерзнуть. Стоит при этом обратить внимание на такие признаки, как постоянная усталость, бледность, учащенное сердцебиение. Они также могут говорить об анемии.На зябкость рук и ног также могут влиять проблемы с щитовидной железой. При нарушении ее работы нарушается обмен веществ, в связи с чем выработка тепла в организме снижается, начинает мерзнуть тело, кожа становится сухой, а волосы становятся склонными к выпадению.На тепло в конечностях влияет и артериальное давление. По данным специалиста, при пониженном давлении кровь нечасто достигает мелких сосудов, отчего и мерзнут руки и ноги. При наличии этого диагноза следует отказаться от курения.«Если это происходит регулярно, нужно обратиться к терапевту. Он назначит базовые обследования: общий анализ крови, тест на ТТГ для оценки функции щитовидной железы, измерит давление. При необходимости может потребоваться консультация эндокринолога или кардиолога», — рекомендовала Овчарова.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки