Metropoles: пропуск завтрака не вызывает инсулинорезистентность

Пропуск завтрака провоцирует нарушения обмена глюкозы и набор веса с меньшей вероятностью, чем неправильное питание в течение дня. Об этом рассказал эндокринолог Рикардо Баррозу в интервьюВрач отметил, что отказ от пищи по утрам часто связывают с высоким риском инсулинорезистентности. Это состояние, при котором клетки организма становятся менее чувствительными к инсулину. Этот гормон контролирует уровень сахара в крови. В результате органы и ткани не получают необходимого питания, а уровень сахара в крови возрастает.«Инсулинорезистентность и прибавка в весе возникают не из-за отсутствия завтрака. Гораздо важнее качество первого приема пищи: если он сбалансирован и включает полезные продукты, вреда не будет», — отметил Баррозу.По словам врача, гораздо опаснее привычка «компенсировать» пропущенный завтрак фастфудом, сладостями или другими источниками простых углеводов. Такой способ питания повышает уровень сахара в крови и со временем действительно может привести к инсулинорезистентности.Эксперт добавил, что при пропуске завтрака также возрастает риск переедания в течение дня и по вечерам. Для формирования более здоровых пищевых привычек нужно избегать кофеина по утрам.«Кофе с сахаром натощак особенно эффективно подавляет аппетит. Также по утрам в организме человека естественным образом повышается уровень кортизола — так называемого "гормона стресса", который также временно снижает чувство голода. В идеале начать день нужно со стакана воды, а потом съесть белковое блюдо, например, йогурт или яйца», — заключил врач.

