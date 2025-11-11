Врач предупредила о риске «офисного живота» из-за неправильной посадки

Сидячая работа и низкая физическая активность могут привести к появлению так называемого офисного живота даже у людей с нормальным весом. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Алсу Галеева.По словам специалиста, в условиях длительного сидения формируется «стрессовая поза»: человек сутулится, поджимает плечи и часто сидит нога на ногу.«Всё это приводит к сдавлению диафрагмы — так называемой стрессовой мышцы. Когда ее подвижность ограничена, ухудшается дыхание и лимфоотток. Кроме того, нарушается кровообращение в брюшной полости и органах малого таза, смещается центр тяжести, увеличивается нагрузка на поясничный отдел позвоночника», — пояснила Галеева.Она отметила, что при такой позе ослабевают мышцы брюшного пресса и тазового дна, что может визуально добавлять живот и ухудшать самочувствие.Врач рекомендует регулировать высоту стула, чтобы ступни полностью стояли на полу, а экран монитора находился на уровне глаз. По ее словам, важно вставать каждые 30–45 минут, разминаться и делать несколько глубоких вдохов, которые активируют диафрагму. Также медик советует следить за питьевым режимом, не есть в спешке и по возможности выполнять легкие упражнения для спины и бедер.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки