Какие родинки говорят о раке кожи? Полное руководство по самодиагностике и защите

Родинки есть у каждого человека, но некоторые из них могут представлять серьезную опасность для здоровья. Узнайте, как вовремя распознать угрозу и защитить себя от самой агрессивной формы рака кожи — меланомы.

Самые опасные локации: где родинки требуют особого внимания

1. Стопы ног и ладони

Меланома в этих зонах особенно агрессивна
Часто диагностируется поздно из-за нетипичной локализации

2. Волосистая часть головы

Сложно заметить изменения самостоятельно
Требует помощи другого человека для осмотра

3. Спина у мужчин

Наиболее частая локализация меланомы
Сложно самостоятельно контролировать

4. Область под ногтями

Подногтевая меланома часто маскируется под гематому
Проявляется как темная полоса вдоль ногтя

Когда пора к врачу? Тревожные симптомы

Срочно к дерматологу если:

Родинка изменилась за последние 3 месяца
Появилась новая родинка после 30 лет
Кровоточивость без травмы
Зуд, боль, воспаление вокруг родинки

Меланома, обнаруженная на ранней стадии, излечима в 90% случаев. Будьте внимательны к своей коже — это может спасти вам жизнь. Еще больше полезных советов про здоровье вы найдете в новом выпуске программы “О самом главном”

