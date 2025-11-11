Какие родинки говорят о раке кожи? Полное руководство по самодиагностике и защите

Родинки есть у каждого человека, но некоторые из них могут представлять серьезную опасность для здоровья. Узнайте, как вовремя распознать угрозу и защитить себя от самой агрессивной формы рака кожи — меланомы.Самые опасные локации: где родинки требуют особого внимания1. Стопы ног и ладониМеланома в этих зонах особенно агрессивнаЧасто диагностируется поздно из-за нетипичной локализации2. Волосистая часть головыСложно заметить изменения самостоятельноТребует помощи другого человека для осмотра3. Спина у мужчинНаиболее частая локализация меланомыСложно самостоятельно контролировать4. Область под ногтямиПодногтевая меланома часто маскируется под гематомуПроявляется как темная полоса вдоль ногтяКогда пора к врачу? Тревожные симптомыСрочно к дерматологу если:Родинка изменилась за последние 3 месяцаПоявилась новая родинка после 30 летКровоточивость без травмыЗуд, боль, воспаление вокруг родинкиМеланома, обнаруженная на ранней стадии, излечима в 90% случаев. Будьте внимательны к своей коже — это может спасти вам жизнь. Еще больше полезных советов про здоровье вы найдете в новом выпуске программы “О самом главном”

