Какие родинки говорят о раке кожи? Полное руководство по самодиагностике и защите
Самые опасные локации: где родинки требуют особого внимания
1. Стопы ног и ладони
Меланома в этих зонах особенно агрессивна
Часто диагностируется поздно из-за нетипичной локализации
2. Волосистая часть головы
Сложно заметить изменения самостоятельно
Требует помощи другого человека для осмотра
3. Спина у мужчин
Наиболее частая локализация меланомы
Сложно самостоятельно контролировать
4. Область под ногтями
Подногтевая меланома часто маскируется под гематому
Проявляется как темная полоса вдоль ногтя
Когда пора к врачу? Тревожные симптомы
Срочно к дерматологу если:
Родинка изменилась за последние 3 месяца
Появилась новая родинка после 30 лет
Кровоточивость без травмы
Зуд, боль, воспаление вокруг родинки
Меланома, обнаруженная на ранней стадии, излечима в 90% случаев. Будьте внимательны к своей коже — это может спасти вам жизнь. Еще больше полезных советов про здоровье вы найдете в новом выпуске программы “О самом главном”
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил belyash в категорию Онкология
Добавить комментарий