Эксперт Омаров: Жевание бетельного ореха приводит к раку полости рта

Российские школьники подсели на "наркотический" орех из Азии, который в нашей стране не запрещен к свободной продаже. Но, по сообщениям СМИ, может вызывать рак ротовой полости. Опросила экспертов, что это за орех и действительно ли он опасен.Речь идет о бетельном орехе (иное название "бинлан"). Подростки покупают его ради "опьяняющего" эффекта. Бинлан - это семя плода арековой пальмы (Areca catechu), которое традиционно употребляется в качестве природного стимулятора в странах Южной и Юго-Восточной Азии. В семенах содержится ареколин - алкалоид, который влияет на нервную систему. По механизму действия его сравнивают с никотином: он вызывает кратковременный прилив бодрости и улучшение концентрации, за которым следует спад.При жевании бинлана слюна и десны окрашиваются в ярко-красный или оранжевый цвет, а при длительном употреблении зубы и десны могут приобрести красновато-коричневый оттенок. Опасность бинлана подтверждается как врачами, так и международными организациями, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Самая серьезная угроза - рак ротовой полости (ВОЗ относит ареколин к канцерогенам 1-й группы).Второй момент - при регулярном употреблении семян возникает физическая и психологическая зависимость как при курении или жевании табака. Для достижения эффекта требуется увеличение дозы.Бинлан вызывает не только отсроченные негативные эффекты: при его употреблении нарушается сердечный ритм, и, как говорят врачи, любители ореха имеют повышенный риск гипертонии. При больших дозах также возникает нарушение сознания, галлюцинации, а при попытке прекратить употребление бинлана развивается синдром отмены (раздражительность, усталость, головные боли - признаки наркотической "ломки"). Кроме того, пробовавшие бинлан говорят о сильном слюноотделении, ощущении жара, головокружении, иногда появляются язвы во рту, повреждается зубная эмаль.Комментарии экспертовОльга Шуппо, научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic:- Так называемый опьяняющий эффект вызывает ареколин, который содержится в бетельном орехе. Употребление этих орехов очень опасно, поскольку ареколин может вызывать галлюцинации, замедление сердечного ритма, снижение артериального давления и судорожные состояния, иметь другие побочные последствия. Помимо воздействия на психику, орех вызывает привыкание и может спровоцировать рак ротовой полости. По крайней мере, ряд азиатских стран, таких как Тайвань и Китай, уже ограничили рекламу и продажу этого ореха именно по причине растущей заболеваемости раком ротовой полости.Шамиль Омаров, главный врач, врач-стоматолог Клиники доктора Омарова:- О канцерогенном эффекте при жевании бетельного ореха с табаком и без ВОЗ предупреждали еще 20 лет назад. Теперь благодаря развитию соцсетей информация распространяется широко и быстро. Клинически доказано, что употребление бетеля с табаком вызывает рак полости рта, глотки и пищевода, а жевание бетеля без табака приводит к раку полости рта. Кроме того, бетель приводит к серьезным проблемам с зубами и деснами, вплоть до потери зубов, изо рта появляется неприятный запах. Очень хорошо, что на рост популярности бетельного ореха среди детей и подростков обратили внимание депутаты и органы власти, только на государственном уровне можно эффективно провести информационную кампанию и ограничить продажи этого вредного для здоровья продукта.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки