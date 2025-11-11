Новосибирские ученые начали разрабатывать препарат от диабета второго типа

Сотрудники Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова начали разрабатывать препарат для лечения метаболического синдрома и связанного с ним сахарного диабета второго типа.Отмечается, что препарат представляет собой молекулу, полученную при соединении производного фенилпропановой кислоты с терпеноидами – веществами, которые есть в растениях, хвое, эфирных маслах."Сотрудники Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН разрабатывают отечественный препарат для терапии метаболического синдрома и ассоциированного с ним сахарного диабета второго типа", – говорится в публикации.Отмечается, что на данный момент в мире есть только два препарата этого класса, которые прошли клинические испытания и одобрены для применения – один в Индии, другой в Китае. В случае успеха российский препарат может стать третьим в этом списке, приблизив РФ к утверждению технологического лидерства в области терапии метаболических заболеваний.Сейчас в мире существуют лекарства, снижающие уровень глюкозы и холестерина, а также препараты от ожирения, и принимать их нужно отдельно. Лекарств, выполняющих обе задачи, крайне мало, а в России их не производят вовсе. Новая же разработка может помочь многим больным сахарным диабетом и метаболическим синдромом – им будет достаточно выпить одну таблетку раз в день.В публикации отмечается, что несколько соединений показали хорошую активнось и низкую токсичность. Ученые получили патенты и уже ищут инвесторов и мощности для проведения доклинических испытаний.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки