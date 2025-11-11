Кардиолог оценила возможность убрать холестериновые бляшки диетой

Врач-кардиолог, главный врач «СМ-Клиники» на улице Лесная, к.м.н. Ирина Поляева рассказала, какие продукты стоит убрать из рациона, если вам поставили диагноз «атеросклероз».Специалист рассказала в беседе со «Здоровьем Mail», что атеросклероз — это заболевание, для лечения которого необходим комплексный подход, начинающийся с модификации образа жизни. В некоторых ситуациях подключается медикаментозное или хирургическое лечение, основная цель которого — замедлить развитие болезни и предотвратить осложнения, такие как сердечно-сосудистые события.Она добавила, что рекомендуется ежедневно не менее 30 минут заниматься кардиотренировками, а также необходим полный отказ от курения и снижение потребления алкоголя.Кардиолог уточнила, что в случаях, когда риск сердечно-сосудистых событий высокий, назначаются лекарственные средства, например статины, благодаря которым можно снизить уровень липидов крови и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.Поляева подчеркнула, что правильное питание играет важную роль в коррекции атеросклероза, но использовать только диету для лечения этого заболевания нецелесообразно, только правильное питание не поможет избавиться от холестериновых бляшек.Диета должна стать частью комплексного подхода, так как правильное питание способно улучшить общее состояние сердечно-сосудистой системы, замедлить прогрессирование заболевания благодаря снижению уровня холестерина, добавила она.Эксперт уточнила, что для профилактики атеросклероза следует избегать продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и трансжиров. Также стоит ограничить употребление сахара и соли. В рацион рекомендуется добавлять больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и нежирных источников белка, таких как рыба, морепродукты и птица.Кроме того, полезны орехи и семена — продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, которые способствуют снижению воспалительных процессов в организме.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки