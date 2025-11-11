Врач оценил разработку таблетки для продления жизни до 120 лет

Воздействовать на весь организм для продления жизни только одним способом невозможно. Такое мнение врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов высказал в понедельникСпециалист отметил, в человеческом организме 240 видов клеток. Одни клетки делятся, а другие — нет. Клетки мозга относятся к последним, добавил он.«Вот на них подействовать очень тяжело, даже с помощью того вещества, которое выделяют из виноградных косточек. Кроме того, нельзя лишь одним методом воздействовать на все виды клеток», — сказал НовоселовПо словам невролога, есть и еще одна проблема, с которой могут столкнуться люди, — необходимость своевременного ухода за пожилыми людьми.«Состояние пожилых людей зачастую зависит от помощи их родственников. И в итоге доживание до этих 120 лет определяется не таблетками для долголетия, а усилиями родственников, которые ухаживают, кормят, меняют памперсы», — заключил специалист.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки