Названа лучшая поза для опорожнения кишечника
«Правильная осанка крайне важна для предотвращения проблем с дефекацией. Сгибание тазобедренных суставов должно быть более 90 градусов. Это означает, что колени должны быть выше бедер. Для этого можно использовать небольшую табуретку», — заявила Арпонен.
Также врач посоветовала отказаться от использования в туалете мобильного телефона. Что касается частоты опорожнения кишечника, по ее словам, оно должно происходить не реже одного раза в три дня.
Заключительный совет специалистки — минимизировать в рационе ультраобработанные продукты, трансжиры, сахар и различные пищевые добавки, поскольку они нарушают баланс микрофлоры кишечника.
