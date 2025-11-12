Опровергнут распространенный миф об алкоголиках

Существует мнение, будто алкоголики никогда не болеют, заявил диетолог Александр Бурлаков. Этот распространенный миф он опроверг в своем Telegram-канале.«Злоупотребление алкоголем не оказывает защитного эффекта и может быть связано с ухудшением общего состояния здоровья, что может повысить восприимчивость к инфекциям», — предупредил Бурлаков.По его словам, алкоголизм тесно связан с более высокой частотой и тяжестью таких кожных заболеваний, как псориаз, экзема, розацеа, акне, а также рак. Кроме того, при наличии расстройства, вызванного употреблением спиртных напитков, существенно повышается риск развития хронической болезни почек, заключил специалист.

