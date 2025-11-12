Опровергнут распространенный миф об алкоголиках
«Злоупотребление алкоголем не оказывает защитного эффекта и может быть связано с ухудшением общего состояния здоровья, что может повысить восприимчивость к инфекциям», — предупредил Бурлаков.
По его словам, алкоголизм тесно связан с более высокой частотой и тяжестью таких кожных заболеваний, как псориаз, экзема, розацеа, акне, а также рак. Кроме того, при наличии расстройства, вызванного употреблением спиртных напитков, существенно повышается риск развития хронической болезни почек, заключил специалист.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий