Врач дал совет считающим молоко вредным россиянам

Отказ от молочных и кисломолочных продуктов без объективных медицинских показаний не только не приносит пользы, но и иногда вредит здоровью, заявил гастроэнтеролог, гепатолог «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Александр Андреев. В разговоре он объяснил, чем полезны эти продукты, и дал совет россиянам, которые считают их опасными.Врач отметил, что молочные продукты содержат много белка, ценных витаминов и микроэлементов, в том числе витаминов D, A, E, PP и группы B. Кроме того, молоко, творог, кефир и сыры также содержат много кальция, необходимого для поддержания прочности костей, профилактики остеопороза, нормальной работы мышц и нервной системы.«Отдельного внимания заслуживают кисломолочные продукты, отказ от которых может негативно сказаться на работе кишечника, пищеварительных процессах и работе иммунной системы», — предупредил Андреев.Врач посоветовал взрослым людям исключать из рациона молочные продукты только при наличии четких показаний, основное из которых — непереносимость лактозы. К другим показаниям врач отнес аллергию на молоко и молочные продукты.

