Врач дал совет считающим молоко вредным россиянам
Врач отметил, что молочные продукты содержат много белка, ценных витаминов и микроэлементов, в том числе витаминов D, A, E, PP и группы B. Кроме того, молоко, творог, кефир и сыры также содержат много кальция, необходимого для поддержания прочности костей, профилактики остеопороза, нормальной работы мышц и нервной системы.
«Отдельного внимания заслуживают кисломолочные продукты, отказ от которых может негативно сказаться на работе кишечника, пищеварительных процессах и работе иммунной системы», — предупредил Андреев.
Врач посоветовал взрослым людям исключать из рациона молочные продукты только при наличии четких показаний, основное из которых — непереносимость лактозы. К другим показаниям врач отнес аллергию на молоко и молочные продукты.
