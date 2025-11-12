Applied Sciences назвал простой способ избежать травм во время пробежки

Исследование, организованное профессором психологии труда и спорта Яном де Йонге из Технического университета Эйндховена в Нидерландах, показало, что плохое качество сна почти удваивает вероятность травм.К опросу привлекли 425 любителей бега. Эксперты оценивали продолжительность и качество сна участников, в том числе, и частоту ночных пробуждений. Зависимость оказалась прямой: спавшие меньше и хуже, получали травмы почти вдвое чаще в сравнении с участниками со стабильным и глубоким сном.Во сне организм проделывает крайне важную работу по восстановлению тканей, регуляции гормонального фона и поддержанию концентрации внимания. Недосып вмешивается в эти процессы, снижает способность тела адаптироваться к нагрузкам.Поэтом необходимо рассматривать сон не просто как элемент отдыха, но и в качестве важного инструмента профилактики травм. Не только профессионалам, но и любителям спорта рекомендуют спать не менее 7–9 часов в сутки, соблюдая режим, избегая кофеина и ярких экранов перед сном. Также врачи рекомендуют создавать прохладную и спокойную обстановку в спальне.

