Респираторно-синцитиальный вирус человека по тяжести сравним с COVID-19

Респираторно-синцитиальный вирус человека (РСВ) по своей тяжести может быть сопоставим с гриппом и коронавирусом. К таким выводам пришли исследователи из Сингапура в рамках программы PREPARE.Как сообщает пресс-служба Сингапурской больницы общего профиля, ученые провели три исследования. В ходе них они оценили тяжесть течения респираторно-синцитиального вируса, риск сердечных осложнений и долгосрочные последствия болезни. Всего были проанализированы около 13 тыс. случаев госпитализации взрослых в связи с РСВ, COVID-19 и гриппом.Один из авторов работы – Иэн Ви – сообщил, что РСВ диагностируют у 5-10% пациентов с симптомами, похожими на грипп. Однако, отметил он, этот факт не делает заболевание менее серьезным, чем грипп или COVID-19. Так, примерно каждый 20-й пациент (5% от общего числа) погибает в результате болезни. Такой процент смертности выше, чем при гриппе.Также сообщается, что у каждого десятого госпитализированного с РСВ диагностируют заболевания сердечно-сосудистой системы. Риск таких осложнений у пациентов с респираторно-синцитиальном вирусом оказался выше, чем у заболевших коронавирусом.

