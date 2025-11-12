Дело не в силе воли: почему наш мозг настроен на сохранение веса

При снижении веса организм человека реагирует так, будто это угроза его существованию. В результаты уровень гормонов голода повышается, тяга к еде возрастает, а расход энергии снижается. Все эти механизмы развились ещё давно, чтобы люди могли выжить в условиях нестабильной доступности пищи.Кроме того, наш мозг способен "запоминать", каким был вес раньше. Это значит, что он будет к нему стремиться так, будто от этого зависит наша жизнь.Что же с этим делать? Некую надежду дают препараты для похудения Wegovy и Mounjaro. Они имитируют действие гормонов кишечника, которые подают мозгу сигнал о сытости. Но не всем людям эти лекарства подходят, отчасти из-за побочных эффектов.Исследования также показывают, что хорошее здоровье - это не то же самое, что "хороший вес". Занятия спортом, сон, сбалансированное питание, поддержание психического здоровья улучшают обмен веществ и работу сердца, даже если цифра на весах не меняется.Если вы хотите похудеть, то сосредоточьтесь на устойчивых привычках, способствующих общему благополучию. К примеру, качественный сон поможет вам регулировать, а регулярная физическая активность улучшит сахар в крови и здоровье сердца.

