Парацетамол: друг или враг? Вся правда о самом популярном лекарстве

Парацетамол — одно из самых распространенных жаропонижающих и обезболивающих средств в мире. Его можно купить без рецепта, он стоит копейки и есть почти в каждой домашней аптечке. Но так ли он безопасен, как кажется? Разбираемся, когда парацетамол — верный помощник, а когда может стать скрытым врагом.Когда парацетамол действительно нужен?1. Повышенная температура при ОРВИ и других инфекциях2. Головная боль напряжения3. Зубная боль слабой и средней интенсивности4. Менструальные боли5. Мышечные боли после физических нагрузокНеочевидные опасности, о которых молчат1.Влияние на сердечно-сосудистую системуИсследования показывают возможную связь длительного приема с повышением артериального давления2. Воздействие на почкиПри регулярном приеме высоких доз увеличивается риск почечной недостаточности3. Взаимодействие с другими лекарствамиОпасно сочетать с:Антикоагулянтами (усиление эффекта)Противосудорожными препаратамиПарацетамол остается одним из самых эффективных и относительно безопасных жаропонижающих средств — но только при соблюдении всех правил приема.Ещё больше полезных советов для здоровья вы найдете в выпусках программы “О самом главном”.

