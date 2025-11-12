Парацетамол: друг или враг? Вся правда о самом популярном лекарстве
Когда парацетамол действительно нужен?
1. Повышенная температура при ОРВИ и других инфекциях
2. Головная боль напряжения
3. Зубная боль слабой и средней интенсивности
4. Менструальные боли
5. Мышечные боли после физических нагрузок
Неочевидные опасности, о которых молчат
1.Влияние на сердечно-сосудистую систему
Исследования показывают возможную связь длительного приема с повышением артериального давления
2. Воздействие на почки
При регулярном приеме высоких доз увеличивается риск почечной недостаточности
3. Взаимодействие с другими лекарствами
Опасно сочетать с:
Антикоагулянтами (усиление эффекта)
Противосудорожными препаратами
Парацетамол остается одним из самых эффективных и относительно безопасных жаропонижающих средств — но только при соблюдении всех правил приема.
