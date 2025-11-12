Парацетамол: друг или враг? Вся правда о самом популярном лекарстве

Парацетамол — одно из самых распространенных жаропонижающих и обезболивающих средств в мире. Его можно купить без рецепта, он стоит копейки и есть почти в каждой домашней аптечке. Но так ли он безопасен, как кажется? Разбираемся, когда парацетамол — верный помощник, а когда может стать скрытым врагом.

Когда парацетамол действительно нужен?

1. Повышенная температура при ОРВИ и других инфекциях

2. Головная боль напряжения

3. Зубная боль слабой и средней интенсивности

4. Менструальные боли

5. Мышечные боли после физических нагрузок

Неочевидные опасности, о которых молчат

1.Влияние на сердечно-сосудистую систему
Исследования показывают возможную связь длительного приема с повышением артериального давления

2. Воздействие на почки
При регулярном приеме высоких доз увеличивается риск почечной недостаточности

3. Взаимодействие с другими лекарствами
Опасно сочетать с:

Антикоагулянтами (усиление эффекта)
Противосудорожными препаратами
Парацетамол остается одним из самых эффективных и относительно безопасных жаропонижающих средств — но только при соблюдении всех правил приема.

