Диетолог призвала включить в рацион два дешевых продукта для здоровья кишечника

Врач-диетолог и терапевт Регина Ахуньянова призвала россиян включить в рацион два дешевых продукта, чтобы позаботиться о здоровье кишечника.Диетолог отметила, что добавить в рацион нужно квашеную капусту и гречку. «Не зря еще в нашем детстве на столе были гречка и квашеная капуста. Простые продукты и максимум пользы», — отметила она.Врач объяснила, что квашеная капуста полезна, так как она содержит пробиотики, которые восстанавливают баланс микрофлоры и борются с воспалениями. Кроме того, в ней есть много клетчатки, витаминов С, К и группы В. Они важны для метаболизма, сосудов, нервной системы, кишечника и поддержания в норме уровня сахара в крови.Ахуньянова добавила, что гречка содержит вещества, которые помогают полезной микрофлоре кишечника расти и восстанавливаться. Кроме того, в этой крупе много медленных углеводов, которые надолго насыщают и предотвращают резкие приступы голода, растительного белка, рутина и кверцетина — они защищают сосуды и снижают уровень воспаления в организме.

