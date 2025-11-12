Россиянам рассказали о вреде самолечения антибиотиками

Антибиотики не следует применять без назначения врача и серьезных причин. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Андрей Кондрахин.«Антибиотики нельзя применять просто так, особенно при появлении таких симптомов, как насморк или першение в горле. Они убивают не только болезнетворные микроорганизмы, но и собственную полезную микрофлору кишечника, что нарушает иммунитет», — сказал Кондрахин.Особенно противопоказаны антибиотики при вирусных инфекциях, добавил он. В этом случае они еще больше ослабляют иммунную систему, уничтожая полезную флору.«Это может привести к тому, что к вирусам присоединятся бактерии, и болезнь перейдет из вирусной в бактериальную стадию. Из-за изменения баланса микрофлоры болезнетворные бактерии получают преимущество, что очень опасно», — уточнил специалист.Антибиотики должен назначать только врач при наличии четких показаний, подчеркнул Кондрахин. Таким показанием является выявление клинически значимого возбудителя в анализах.Он пояснил, что стандартный курс антибиотиков длится от 5 до 14 дней. Прерывать лечение, даже если стало лучше на следующий день, нельзя, подчеркнул врач. Во время лечения антибиотиками желательно принимать пробиотики, чтобы помочь организму восстановить собственную микрофлору, добавил он.

