Тренер назвала эффективные способы избавиться от дряблости рук

Важно работать над укреплением трицепсов и мобильностью суставов. Мастер-тренер направления групповых программ XFIT Анастасия Юркова рассказала, какие упражнения будут наиболее эффективными в борьбе с дряблостью рук.Если возможности посещать зал нет, то можно ограничиться доступным для дома инвентарём. Но силовая работа, то есть работа с отягощением, крайне важна, особенно если женщине за 30, — подчеркнула Юркова.Эксперт посоветовала обратить внимание на отжимания, горизонтальные и вертикальные тяги, пуловер, жимы от груди и для плечей. Также эффективными упражнениями считаются французский жим, динамические планки, подтягивания в петлях TRX.

