Роспотребнадзор назвал кашель и озноб симптомами пневмонии

Кашель, повышение температуры, затрудненное дыхание, озноб, повышенная потливость и общее ухудшение самочувствия являются основными симптомами пневмонии. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Ведомство пояснило «РИА Новости», что пневмония представляет собой воспаление легочной ткани, которое чаще всего возникает из-за попадания в дыхательные пути инфекционных возбудителей — бактерий, вирусов или грибов. Болезнь может быть как самостоятельной, так и осложнением других инфекций.«Наиболее тяжело эта болезнь протекает у пожилых людей и лиц с наличием сопутствующих заболеваний. Своевременная иммунизация против пневмококковой и гемофильной инфекций, гриппа, кори, коклюша является самым эффективным средством профилактики пневмонии», — отметили в Роспотребнадзоре.Также специалисты напомнили о мерах профилактики: необходимо регулярно проветривать помещения, соблюдать правила гигиены, вести здоровый образ жизни и обращаться к врачу при первых признаках недомогания.

