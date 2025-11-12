Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть борщ

Классический борщ, одно из самых популярных блюд в русской и украинской кухнях, может быть противопоказан при ряде хронических заболеваний. Об этом заявила нутрициолог Наталья Чаевская.По словам специалиста, от употребления борща стоит воздержаться людям, страдающим гастритом, язвенной болезнью желудка, а также при наличии камней в почках и желчном пузыре. Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы лучше минимизировать употребление супа, если в его составе много соли или присутствуют копчёности, добавила нутрициолог.Эксперт подчеркнула, что потенциальный вред блюда зависит от умеренности его потребления и качества ингредиентов. Для приготовления максимально полезного борща важно выбирать свежие, качественные овощи.

