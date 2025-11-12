Химик рассказал о вреде частого использования кондиционера для белья
По словам эксперта, основу большинства средств составляют катионные поверхностно-активные вещества, в частности диалкилдиметиламмоний хлорид, который делает ткань мягкой и устраняет статическое электричество. Однако такие соединения могут вызывать раздражение кожи и аллергические реакции.
«Подобные соединения являются сильными аллергенами и могут раздражать кожу, особенно чувствительную или склонную к атопическому дерматиту. Регулярный контакт с остатками таких веществ на ткани способен привести к контактному дерматиту, сопровождающемуся зудом, покраснением и сыпью. Для детей младшего возраста, чья кожа более проницаема, а иммунная система еще не сформирована окончательно, риск развития нежелательных реакций существенно возрастает», — отметил химик в беседе с «Газетой.Ru».
Еще один потенциально опасный компонент — синтетические ароматизаторы. По словам Дорохова, они содержат десятки химических соединений, некоторые из них могут проникать через кожу и оказывать системное воздействие на организм.
«Стойкий аромат, который многие ассоциируют с чистотой, на деле является источником летучих органических соединений, загрязняющих воздух внутри помещений и способных вызывать респираторные симптомы у астматиков и людей с другими заболеваниями дыхательных путей», — пояснил он.
Химик добавил, что ополаскиватели наносят вред и окружающей среде, поскольку плохо разлагаются в воде и токсичны для водных организмов.
В качестве безопасной альтернативы эксперт предложил использовать гипоаллергенные средства с маркировками «Экологичный продукт» или «Роскачество». Также, по словам Дорохова, заменить кондиционер можно обычным столовым уксусом, разбавленным водой.
«Уксус эффективно выполаскивает остатки щелочных моющих средств и также смягчает ткань, не оставляя при этом запаха и опасных химических остатков», — подчеркнул он.
