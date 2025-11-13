Опасная причина нарушений дыхания во сне

Невролог Виталий Акимов поведал, что нарушения дыхания во сне могут свидетельствовать об опасных изменениях здоровья мозга. В частности, о начале инсульта или предрасположенности к нему.В конце октября мир отмечает Всемирный день борьбы с инсультами. Острое нарушение мозгового кровообращения входит в число наиболее частых причин смертности и инвалидизации жителей развитых и развивающихся стран, поэтому крайне важно сделать всё для того, чтобы не допустить инсульт изначально. К примеру, следить за артериальным давлением и не увлекаться вредными привычками вроде алкоголя.В интервью «Известиям» Виталий Акимов поведал, что существуют симптомы инсульта, которые следует знать, чтобы вовремя среагировать. К примеру, в первые несколько часов после развития ишемического инсульта доставленный в специализированное учреждение пациент может пройти через терапию, которая полностью избавит его от последствий этой опасной патологии, если врачи смогут удалить тромб из сосуда. Важно лишь следить за собственным здоровьем. И ни в коем случае нельзя игнорировать характерные неврологические симптомы.Одним из них является остановка дыхания во сне. Это фактор риска инсульта, поскольку в такие минуты приостанавливается доступ кислорода в мозг. Если вы страдаете от апноэ во сне, что и является частой причиной коротких прерываний дыхания в ночной период, необходимо крайне внимательно следить за всеми остальными аспектами своего здоровья.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки