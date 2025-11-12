Самый опасный для мозга напиток назвали врачи

Пиво увеличивает риск наиболее тяжёлого инсульта на 73%. К такому выводу пришли учёные из Канады.Канадские исследователи установили, что увлечение пивом повышает на 73% риск геморрагического инсульта. Острые нарушения мозгового кровообращения делятся на два типа. Первый - это ишемический инсульт, который провоцируется тромбами в кровеносных сосудах мозга. В первые несколько часов после возникновения симптомов человека можно спасти, если извлечь этот тромб и восстановить кровоток. В таком случае последствия инсульта будут минимальными. Геморрагический инсульт - это разрыв кровеносного сосуда в мозге, а ликвидировать кровоизлияние намного сложнее.Именно после геморрагических инсультов люди сталкиваются с тяжёлой и перманентной инвалидностью в виде параличей, нарушений интеллекта и так далее. Геморрагический инсульт чаще всего приводит к смерти. И вот теперь установлено, что пиво намного повышает вероятность и этой разновидности инсульта. Для этого достаточно в месяц употреблять всего лишь 5 порций этого алкогольного напитка.При этом риск ишемического инсульта при таком увеличении пивом повышался на 21%. А вот вино, как показало тоже исследование, на здоровье головного мозга не влияло, но это не делает его безопасным алкогольным напитком.

