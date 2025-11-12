Смертность от коронавируса в мире снова начала расти

Впервые с середины этого месяца количество умерших от коронавируса в мире за неделю поднялось выше 10 000 человек. Это не является доказательством начала новой волны, но можно считать тревожным звонком.Впервые с середины этого месяца в мире отмечается рост количества умерших от коронавируса. Так за последние 7 дней эта цифра выросла выше отметки в 10 000 человек. При этом заболеваемость коронавирусом снизилась на 0,6 млн, за неделю ковидом заболели только 2,5 млн человек. Здесь и далее цитируется статистика от ТАСС.В соответствии с ней заболеваемость коронавирусом начала снижаться впервые с начала октября, и особенно наглядно это наблюдается на территории европейских стран. К примеру, в Германии заболеваемость уменьшилась в два раза и теперь составляет около 60 000 случаев в сутки, в Италии и Франции опустилась до минимумов начала сентября и теперь составляет 30 000 в сутки. В некоторых государствах Америки тоже отмечается снижение, до весенних показателей цифры упали в США и Мексике.А вот в азиатских странах вроде Южной Кореи и Японии снова фиксируется рост заболеваемости. Что касается России, то здесь очень заметный спад пандемии. По показателям смертности отмечается снижение со 100 человек до 70 в сутки, а если 2 октября у нас было более 30 000 заражённых, то 31 - только 5 781, уровень госпитализаций тоже упал до минимума за целый месяц.

