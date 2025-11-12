Оптимизм помогает прожить до 90 лет
Когда поднимается тема долголетия, то часто говорят о пользе здорового питания и физических упражнениях. Но научные исследования показали: мысли и чувства людей, их мировосприятие, отношение к жизни также могут играть большую роль в том, смогут ли они прожить долго.
Новые данные, опубликованные в Journal of the American Geriatrics Society, свидетельствуют: оптимизм помогает прожить до 90 лет. Ученые заявили, что люди, набравшие при анкетировании наибольшее количество баллов за оптимизм, обладают физическими преимуществами, способными «компенсировать различные болезни», и потому с большей вероятностью доживут до 90 лет по сравнению с людьми, которые наименее оптимистичны.
«Оптимисты лучше спят, испытывают меньше стресса и имеют более здоровые привычки. В результате у них, как правило, лучше сердечно-сосудистая система и иммунитет», - констатировали научные специалисты.
Симптоматично, что прошлые исследования также указывали на подверженность оптимистов более здоровому образу жизни. В частности, те, кто имеет развитое чувство оптимизма, чаще едят здоровую пищу, ведут активный и социализированный образ жизни, меньше курят. Эти здоровые привычки снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Но главным преимуществом оптимистов является то, как они справляются со стрессом. По данным Гарвардской школы Чана, склонность этих людей к чувствам благодарности и позитива делает их уровень стресса менее значимым, помогает в преодолении своих проблем.
«Снижая уровень стресса, оптимисты могут уменьшить долгосрочный ущерб, наносимый повторяющимся воздействием гормонов стресса, таких как кортизол. Высокий уровень кортизола может увеличить частоту сердечных сокращений и кровяное давление, а также повлиять на иммунную систему, что в долгосрочной перспективе повысит риск опасных заболеваний», - постулировали исследователи.
