Назван неочевидный сигнал раннего артрита
Врач предупредила, что воспаление суставов на ранних стадиях проявляется неярко: легкой болью по утрам, дискомфортом при смене погоды, незначительной скованностью после длительного сидения. «Осенние перепады давления и сырость могут усилить ощущение боли в суставах даже при легких формах артрита, так как суставная капсула более чувствительна к изменению атмосферного давления и влажности», — пояснила она.
Степанова призвала обратиться к врачу-ревматологу в случае, если легкая боль в локтях, коленях и пальцах при переменах погоды становится регулярной, сопровождается скованностью, отеками или уменьшением амплитуды движений. Она подчеркнула, что ранняя диагностика и лечение заболевания позволяют сохранить подвижность, снизить риск прогрессирования воспаления и сделать осень комфортной для суставов.
Иллюстрация к статье:
