Врач Марянян: безопасная суточная доза кофеина составляет не более 400 мг

Кофе — один из самых популярных напитков в мире, но, как и любой продукт, он может быть вреден при чрезмерном употреблении. О том, как рассчитать безопасную дозу кофе в день, рассказала врач-гинеколог «СМ-Клиника» Зара Марянян.По словам специалиста, для большинства людей кофе по утрам стало традицией, помогающей взбодриться и повысить работоспособность. Главным активным компонентом напитка является кофеин, который, по данным ряда исследований, способен снижать риск депрессии, болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера, сахарного диабета 2-го типа, подагры, некоторых видов злокачественных опухолей и сердечно-сосудистых заболеваний.Однако реакция на кофе у разных людей может быть противоположной. У одних после чашки напитка (около 240 мл) повышается уровень бодрости и концентрации внимания, но уже через 2–3 часа эффект снижается, появляется усталость, что связано с коротким действием гормона серотонина. У других же после употребления чашки кофе может появляться чувство тревоги, раздражительность, учащенное сердцебиение, бессонница или усиление моторики желудочно-кишечного тракта. Поэтому при расчете индивидуальной нормы кофе взрослым людям следует ориентироваться на свои ощущения.Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), НИИ питания РАМН и большинству международных норм, безопасная суточная доза кофеина составляет не более 400 мг. Это общее количество кофеина, поступающее не только из кофе, но и из других продуктов — чая, шоколада и некоторых лекарственных препаратов. Например, чашка зеленого чая содержит около 25 мг кофеина, черного — 42 мг, а сваренного кофе — примерно 108 мг.«При этом у подростков и пожилых людей безопасная доза рассчитывается несколько иначе. Для детей и подростков — 2,5 мг на кг веса в день. А большинство пожилых людей при низком сердечно-сосудистом риске хорошо переносят только 1 чашку кофе в день», — добавила Маранян.Отдельно врач подчеркнула, что для беременных женщин профильные международные сообщества акушеров-гинекологов рекомендуют ограничить потребление кофеина до 250 мг в сутки, так как во время беременности значительно снижается скорость его усвоения.«В своей врачебной практике я не запрещаю кофе пациентам. Напротив, я разрешаю его употребление, но всегда делаю акцент на качестве напитка и умеренности», — отметила специалист.

