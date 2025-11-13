JAMA Psychiatry: секс может ускорить заживление ран, снижая стресс

Секс, или даже просто интимные прикосновения, могут ускорить заживление ран, но, возможно, только в сочетании с назальным спреем окситоцина.Окситоцин, часто называемый «гормоном любви» или «гормоном объятий», стимулирует сокращения матки во время родов, а затем и лактацию, но также ассоциируется с социальными связями и сексом. Предыдущие исследования показывают, что он также ускоряет заживление язв в полости рта, возможно, благодаря своему противовоспалительному эффекту.Более того, враждебность между партнерами связана с более медленным заживлением волдырей, что побудило Беату Дитцен из Цюрихского университета в Швейцарии и ее коллег задуматься о том, может ли недостаток окситоцина во время такого взаимодействия хотя бы отчасти быть причиной этого эффекта.Чтобы узнать больше, команда провела исследование с участием 80 здоровых пар, средний возраст которых составлял 27 лет. Каждая из них получила четыре небольшие ранки на предплечьях с помощью аспиратора.Затем пары были разделены на четыре группы, каждая из которых в течение следующей недели проходила различные интервенции. Первая группа дважды в день использовала назальный спрей с окситоцином и проходила 10-минутное задание на оценку партнёра (PAT) – структурированное обсуждение, в ходе которого участники выражали благодарность друг другу и делали друг другу комплименты – до трёх раз в неделю.Вторая группа использовала спрей с окситоцином дважды в день, но не участвовала в PAT, в то время как третья группа использовала спрей с плацебо и проводила PAT, а четвёртая использовала спрей с плацебо без вмешательства PAT.Применение только спрея окситоцина или проведение PAT с плацебо не привело к более быстрому заживлению ран, чем в группе без спрея и PAT. Сочетание окситоцина и PAT немного помогло – например, уменьшило размер и глубину ран, – но эффект был наиболее выражен среди пар, которые также сообщили о прикосновениях или сексуальной активности друг с другом в течение этой недели. Это также было связано с более низким уровнем кортизола, гормона стресса, который может подавлять иммунную функцию, в их слюне.«Мы наблюдаем улучшение заживления ран в группе, где сочеталось взаимодействие [PAT] и окситоцин, но этот эффект был гораздо слабее, чем у тех, кто сочетал окситоцин с естественным тактильным поведением и даже сексуальным или интимным поведением», — говорит Дитцен. «Теперь мы знаем, что у нас есть действительно веские основания полагать, что окситоцин, по-видимому, является базовым механизмом, опосредующим эти эффекты позитивного взаимодействия в паре».Рождение с двумя Х-хромосомами имеет множество преимуществ для здоровья, и понимание этого может привести к разработке персонализированных методов лечения для мужчин и женщин.«Особенно интересными эти результаты делают то, что они предполагают, что сочетание введения окситоцина с позитивным поведением в отношениях может способствовать физическому восстановлению — многообещающее направление для будущих психосоциальных вмешательств в учреждениях здравоохранения», — говорит Дэрил О’Коннор из Университета Лидса, Великобритания.Анна Уиттакер из Стерлингского университета в Великобритании утверждает, что введение более высокой дозы окситоцина может принести схожие преимущества, возможно, особенно для пожилых людей, у которых, как правило, снижен иммунитет.

