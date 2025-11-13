Диетолог разрешила заедать стресс несколькими продуктами
В первую очередь врач отметила, что при нервном напряжении помогает темный шоколад. Денисенко объяснила, что вещества, содержащиеся в шоколаде, могут увеличить выброс в организме эндорфинов — гормонов радости и удовольствия. По ее словам, достаточно съедать около 40 граммов темного шоколада, или четыре-пять долек.
Диетолог также посоветовала добавить в рацион капусту: брюссельскую, белокочанную, брокколи.
«Все растения семейства крестоцветных содержат вещества, способные снижать уровень тревожности и депрессии. А еще в них есть соединения серы, которые стимулируют выработку в организме ферментов, останавливают рост раковых клеток», — объяснила Денисенко.
Наконец, со стрессом помогут бороться оливковое масло, сельдерей, чеснок, солодка, жирная рыба, ромашковый чай, орехи и ягоды: малина, черника, ежевика и черная смородина.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий