Невролог назвала способ тренировки мозга для здоровой старости

Для здоровой старости нужны тренировки мозга с молодого возраста, рассказала невролог Элен Мхитарян.Мхитарян назвала идею решать кроссворды и головоломки хорошей, однако подчеркнула, что важно постоянно усложнять задания, переходя от простых к более сложным.«А вот если вы регулярно разгадываете кроссворды и замечаете, например, что не можете отвечать на одни и те же вопросы из раза в раз, то это повод обратиться к врачу, это показатель, что у вас может быть определенная проблема с функциями мозга», — предупредила невролог.Также она порекомендовала найти интеллектуальное занятие, которое приносит удовольствие, например, музыку, языки или шахматы, и решать задачки по математике и логике. Для начала подойдут простые задания, отметила Мхитарян. Врач также заверила, что чем больше уделять времени занятиям, тем лучше будет память.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки