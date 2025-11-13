Невролог назвала способ тренировки мозга для здоровой старости
Мхитарян назвала идею решать кроссворды и головоломки хорошей, однако подчеркнула, что важно постоянно усложнять задания, переходя от простых к более сложным.
«А вот если вы регулярно разгадываете кроссворды и замечаете, например, что не можете отвечать на одни и те же вопросы из раза в раз, то это повод обратиться к врачу, это показатель, что у вас может быть определенная проблема с функциями мозга», — предупредила невролог.
Также она порекомендовала найти интеллектуальное занятие, которое приносит удовольствие, например, музыку, языки или шахматы, и решать задачки по математике и логике. Для начала подойдут простые задания, отметила Мхитарян. Врач также заверила, что чем больше уделять времени занятиям, тем лучше будет память.
