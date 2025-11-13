Деменция: кофе защищает женщин от когнитивных нарушений

Деменция — это не одно заболевание, а несколько; каждый приводит к одному и тому же воздействию; смерть пациента и дыра в семье, поскольку любимый человек теряется слишком рано и с мучительной скоростью. Согласно недавним прогнозам, примерно у каждого третьего человека, родившегося сегодня, в течение жизни разовьется деменция.В результате в научном сообществе возникло сильное стремление разработать новые методы лечения болезни, чтобы в будущем можно было спасать жизни. Наряду с этим, также проводятся исследования о том, существуют ли какие-либо предметы повседневного обихода, которые могут помочь снизить чей-то риск или полностью предотвратить заболевание."Кофе может помочь снизить риск слабоумия у пожилых женщин. Выводы получены после исследования 6467 участниц, которые участвовали в исследовании памяти. В исследовании изучалось, как на этих женщин в постменопаузе и старше 65 лет влиял уровень потребления кофеина, независимо от того, был ли это чай, кофе или сладкие напитки. Те, кто потреблял кофеин выше среднего, имели меньше шансов быть диагностированными, чем те, кто потреблял кофеин ниже среднего", - говорит врач-невролог Александра Алехина.Появляется все больше свидетельств того, что потребление кофеина является потенциально защитным фактором против когнитивных нарушений, учитывая, что кофеин также является легко модифицируемым диетическим фактором с очень небольшим количеством противопоказаний.Хотя исследование подчеркивает потенциально защитный эффект кофеина на женский мозг, это не означает, что употребление кофе, чая или сладких напитков с высоким содержанием этого вещества определенно защитит мозг. Риск деменции не является мгновенным действием, скорее он развивается со временем.

