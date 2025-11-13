Особенно после 50 лет: диетолог Редина рассказала, чем полезно какао

Ученые из Бирмингемского университета выяснили, что употребление какао с высоким содержанием флавонолов может нейтрализовать негативное воздействие длительного сидения на сердечно-сосудистую систему. Результаты исследования опубликовало издание Journal of Physiology. Чем еще полезно какао и почему этот напиток важно включить в свой рацион, особенно людям после 50 лет, рассказала диетолог Ольга Редина.Почему полезно пить какаоПо ее словам, какао получают из специально обработанных семян какао-дерева. Напиток имеет не только насыщенный вкус, но и содержит в себе большое количество полезных веществ.«Пользу какао для нашего организма сложно переоценить. Оно является хорошим источником антиоксидантов, которые помогают бороться со свободными радикалами и препятствуют преждевременному старению клеток. Также в какао содержатся флавоноиды, которые снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и имеют противовоспалительное действие», — рассказала Редина.Кроме того, какао богато цинком, магнием, железом и множеством других полезных микроэлементов, которые способствуют здоровью и хорошему самочувствию, отметила эксперт.Кому нельзя пить какаоТем не менее можно выделить определенные группы людей, которым не рекомендуется включать в рацион какао, предупредила диетолог.«Я не рекомендую употреблять какао людям с индивидуальной непереносимостью кофеина, потому что этот напиток содержит небольшое количество данного вещества. Также не стоит пить какао людям с язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, так как оно может усугубить эти заболевания и вызвать обострение», — сообщила собеседница «ВМ».Помимо этого, специалист подчеркнула, что от какао следует отказаться или сократить его потребление людям с такими болезнями, как:гастроэзофагеальный рефлюкс;хронические заболевания печени;проблемы с желчным пузырем;аритмия сердца;высокое артериальное давление.Чем полезно какао для людей после 50 летПо мнению собеседницы «ВМ», какао необходимо пить людям после 50 лет, потому что в нем содержатся полезные вещества для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы.«Какао содержит полифенолы, которые способствуют нормальной работе сердца и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — сказала Редина.Кроме того, эксперт заверила, что какао может улучшить настроение людям пожилого возраста, потому что в нем содержится триптофан — прекурсор серотонина. Этот гормон отвечает за чувство счастья и удовлетворения жизнью.Однако важно помнить, что какао нужно пить в меру, не более двух–трех чашек в день, чтобы не перенасытить организм кофеином и сахаром, подытожила она.Ученые из Тайваня выяснили, что чай улун способен защитить от диабета, болезни Альцгеймера и артрита, потому что сводит к минимуму уровень белка, запускающего хронические патологии и разрушительные процессы в организме, утверждают тайваньские ученые. Чем еще полезен этот чай, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

