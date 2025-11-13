Отоларинголог рассказала о связи обычного насморка и воспаления пазух

Насморк, особенно при отсутствии правильного лечения, может перерасти в риносинусит с вовлечением придаточных пазух — современный аналог гайморита. О том, какие факторы влияют на развитие данного заболевания, почему это состояние опасно, рассказала оториноларинголог клиники Atribeaute Анна Никитина.«Если у человека есть выраженный насморк, воспалительный процесс уже может быть в пазухах, но это не всегда клинически значимо, поэтому корректнее говорить не про гайморит, а риносинусит с вовлечением придаточных пазух», — объяснила врач.По словам специалиста, риносинусит развивается, когда из-за отека слизистой нарушается отток слизи из носовой полости. Это создает условия для размножения бактерий и развития воспаления. В группе риска находятся пациенты, не промывающие нос при насморке, а также люди с анатомическими особенностями, такими как искривление перегородки, полипы или аллергический ринит.Никитина добавила, что в ряде случаев воспаление может быть связано с зубной инфекцией — так называемым одонтогенным синуситом. Чаще всего он развивается при кариесе или пульпите верхних зубов.«Риносинусит с вовлечением придаточных пазух проявляется длительной заложенностью носа, чаще с одной стороны, которая не проходит даже после лечения насморка. Возникают боль и ощущение давления в области лба, щек и переносицы, особенно при наклоне головы вперед. Из носа могут выделяться густые слизистые или гнойные выделения, иногда с неприятным запахом. Часто появляется головная боль, обычно утром или после сна, когда человек долго находился в горизонтальном положении», — сказала отоларинголог.Чтобы предотвратить развитие риносинусита, важно своевременно лечить насморк, использовать сосудосуживающие капли не более пяти дней, а также регулярно промывать нос. В отопительный сезон рекомендуется поддерживать влажность воздуха в пределах 45–60% и избегать переохлаждений.Если воспаление уже началось, добавила Никитина, не стоит заниматься самолечением. Диагноз должен подтвердить лор-врач с помощью КТ или эндоскопии. При необходимости назначаются антибиотики и промывания носа, а в сложных случаях — хирургическая коррекция.

