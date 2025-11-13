Врач рассказал о влиянии питания на работу мозга

Питание играет ключевую роль в поддержании когнитивных функций и энергетического баланса организма. Чтобы мозг работал без сбоев, важно обеспечивать его кислородом, белками, жирами и сложными углеводами. Об этом заявил врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Никита Гурьянов.«Мозг человека — уникальный орган, управляющий деятельностью всего организма. При массе всего около 2% от общего веса тела, то есть примерно 1350 г, он потребляет около 20% всего кислорода и энергии, поступающих в организм человека. С точки зрения метаболизма это самый активный орган в нашем теле», — отметил специалист.По его словам, сбалансированное питание, включающее белки, жиры и углеводы, обеспечивает мозг стабильной энергией и защищает его от окислительного стресса. Главным источником энергии для нейронов является глюкоза, однако предпочтение стоит отдавать сложным углеводам — цельнозерновым крупам, овощам и бобовым, которые обеспечивают стабильное снабжение организма энергией.Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбе, орехах и морепродуктах, необходимы для формирования клеточных мембран нейронов, а мононенасыщенные жиры из растительных масел и авокадо поддерживают эластичность сосудов. Витамины группы B способствуют выработке нейромедиаторов, а железо и магний обеспечивают приток кислорода и улучшают процессы запоминания.Кроме того, добавил врач, минералы играют ключевую роль в поддержании работы мозга. Магний из орехов, зелени и темного шоколада регулирует активность рецепторов, отвечающих за обучение и память. Железо из мяса и бобовых участвует в переносе кислорода и синтезе нейромедиаторов, его недостаток вызывает усталость. Цинк из морепродуктов и семечек улучшает передачу нервных импульсов, а селен из орехов и рыбы защищает клетки мозга от повреждений.«Как же выглядит идеальная тарелка для мозга, объединяющая все эти принципы? Ее основу (примерно 50%) должны составлять некрахмалистые овощи: разноцветный салат, брокколи, шпинат. Четверть (25%) следует отвести под качественный белок. Это может быть рыба на гриле, куриная грудка или чечевица. И оставшиеся 25% — это сложные углеводы (киноа, булгур, сладкий картофель). Завершающим штрихом станут полезные жиры: столовая ложка оливкового масла для заправки салата или горсть орехов, щедро добавленных в блюдо», — сказал Гурьянов.Он подчеркнул, что сбалансированный рацион в сочетании с полноценным сном и умеренной физической активностью — основа здоровья нервной системы и высокой работоспособности мозга.

