Названы достоверно повышающие риск развития рака два продукта

Диетолог Николь Эндрюс в своих социальных сетях заявила, что пища, за исключением двух продуктов, не влияет на появление и рост раковых клеток.Эндрюс подчеркнула, что сахар, мучные изделия, растительные масла и пищевые добавки не влияют на развитие онкологических заболеваний. Единственными продуктами, достоверно повышающими риск рака, она назвала алкоголь и переработанное мясо.«Переработанное мясо — это хот-доги, мясные деликатесы, сосиски, бекон, то есть все что готово к употреблению и может долгое время храниться в холодильнике. Даже небольшое количество этих продуктов увеличивает риск рака кишечника», — объяснила диетолог.Также Эндрюс призвала сократить потребление алкоголя, а лучше совсем от него отказаться. По ее словам, расщепляясь в организме, спиртное провоцирует как минимум семь видов рака, среди которых рак кишечника и рак молочной железы.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки