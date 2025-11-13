Названы достоверно повышающие риск развития рака два продукта
Эндрюс подчеркнула, что сахар, мучные изделия, растительные масла и пищевые добавки не влияют на развитие онкологических заболеваний. Единственными продуктами, достоверно повышающими риск рака, она назвала алкоголь и переработанное мясо.
«Переработанное мясо — это хот-доги, мясные деликатесы, сосиски, бекон, то есть все что готово к употреблению и может долгое время храниться в холодильнике. Даже небольшое количество этих продуктов увеличивает риск рака кишечника», — объяснила диетолог.
Также Эндрюс призвала сократить потребление алкоголя, а лучше совсем от него отказаться. По ее словам, расщепляясь в организме, спиртное провоцирует как минимум семь видов рака, среди которых рак кишечника и рак молочной железы.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил belyash в категорию Онкология
Добавить комментарий