Врач Катков назвал главные тренды пластической хирургии 2026 года

Пластический хирург Александр Катков рассказал о ключевых тенденциях, которые будут определять развитие эстетической медицины в 2026 году. По его словам, главным направлением станет минимальная травматичность и естественность результата при максимальном сохранении индивидуальности пациента.«Пьезоринопластика вместо классической ринопластики — новый тренд. Успех во многом зависит от высокой квалификации, опыта и точной работы хирурга, так как требуется сочетание эстетического чувства и хирургической точности», — отметил специалист.Среди других трендов Катков выделил спейслифтинг — инновационную методику омоложения, обеспечивающую естественный результат без растяжения кожи и потери мимики. Кроме того, в 2026 году популярность сохранит «пластика одного наркоза», когда пациент проходит несколько процедур за одну операцию, экономя время и снижая стресс для организма.По словам хирурга, всё больше женщин выбирают эндоскопическое увеличение груди — безопасный метод без видимых рубцов. Такая операция проводится через небольшой разрез в подмышечной впадине, что позволяет сохранить чувствительность и естественный вид груди.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки