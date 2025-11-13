Россиянам рассказали о вреде самолечения антибиотиками

Антибиотики не следует применять без назначения врача и серьезных причин. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Андрей Кондрахин«Антибиотики нельзя применять просто так, особенно при появлении таких симптомов, как насморк или першение в горле. Они убивают не только болезнетворные микроорганизмы, но и собственную полезную микрофлору кишечника, что нарушает иммунитет», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.Специалист добавил, что антибиотики особенно противопоказаны при вирусных инфекциях, передает RT.Кондрахин подчеркнул, что антибиотики должен назначать только врач при наличии четких показаний, например выявлении клинически значимого возбудителя в анализах.Он уточнил, что стандартный курс антибиотиков длится от 5 до 14 дней. При этом прерывать лечение нельзя, даже если стало лучше на следующий день. Кроме того, во время лечения антибиотиками рекомендуется принимать пробиотики для помощи организму восстановить собственную микрофлору.Эксперт предупредил, что неправильное применение антибиотиков приводит к росту антибиотикорезистентности, что создает серьезные проблемы для здоровья в будущем.Не стоит при первых признаках насморка или кашля начинать прием антибиотиков, так как это приведет к нарушению микрофлоры, ослаблению иммунитета, а также устойчивости бактерий к лекарствам

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки